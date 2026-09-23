موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، مساء اليوم، إلى ملعب الإنماء، لمتابعة المواجهة التي تجمع بين منتخبي السعودية والكويت، في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ويخوض المنتخبان المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبهما منتخبي العراق وعُمان، في ظل تطلعات مشتركة لتحقيق بداية قوية وحصد أول 3 نقاط في مشوار المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة السعودية والكويت اليوم

تقام مباراة السعودية والكويت، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة خليجي 27.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت

تنقل مباراة السعودية والكويت عبر عدد من القنوات الرياضية التي حصلت على حقوق بث منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتذاع المباراة عبر:

قناة الشارقة الرياضية.

قناة الكأس 1.

معلق مباراة السعودية والكويت

يتولى خالد الحدي مهمة التعليق على مباراة السعودية والكويت عبر قناة الكأس 1، بينما يعلق موسى عيد على اللقاء من خلال قناة الشارقة الرياضية.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية والكويت عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة السعودية والكويت عبر منصات البث الرقمي المتاحة لنقل منافسات البطولة، ومن بينها شاشا وتطبيق شاهد، وفقًا لحقوق البث المعتمدة في كل منطقة جغرافية.

وتختلف إمكانية الوصول إلى البث المباشر بحسب الدولة والمنصة والاشتراك المطلوب.

مجموعة السعودية والكويت في خليجي 27

يتواجد المنتخبان السعودي والكويتي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي العراق وعُمان، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، بينما يلتقي متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.

نتائج المنتخب السعودي قبل مواجهة الكويت

يدخل المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية في خليجي 27 بعد سلسلة من النتائج المتباينة خلال آخر 5 مباريات، حيث فاز على بورتوريكو بثلاثة أهداف دون مقابل، وتعادل مع السنغال وأوروغواي، بينما خسر أمام إسبانيا، قبل أن يتعادل مع الرأس الأخضر.

نتائج المنتخب الكويتي قبل مواجهة السعودية

على الجانب الآخر، خاض المنتخب الكويتي عددًا من المباريات خلال الفترة الأخيرة، انتهت بالتعادل أمام جامبيا ومصر وتايلاند، في حين تعرض للهزيمة أمام الأردن والإمارات، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي في بداية مشواره بالبطولة.

تاريخ مواجهات السعودية والكويت

شهدت آخر 5 مواجهات بين المنتخبين السعودي والكويتي تفوقًا للأخضر، بعدما حقق المنتخب السعودي الفوز في 3 مباريات، مقابل انتصارين للمنتخب الكويتي، دون تسجيل أي تعادل.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد انتهى بفوز السعودية بهدف دون مقابل في مباراة ودية، بينما حقق المنتخب الكويتي الفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إحدى مواجهات كأس الخليج السابقة.

موعد نهائي خليجي 27

تستمر منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» حتى يوم 6 أكتوبر 2026، الذي يشهد إقامة المباراة النهائية وتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من البطولة.

وتسعى المنتخبات المشاركة إلى حصد النقاط خلال دور المجموعات، من أجل التأهل إلى نصف النهائي، ثم مواصلة المنافسة على لقب خليجي 27.