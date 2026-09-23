المسئول المالي بمجلس السلام بغزة: إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى 71 مليار دولار

أكد المسئول المالي في مجلس السلام الخاص بغزة، أن إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى 71 مليار دولار، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المسئول المالي بمجلس السلام الخاص بغزة:" أعددنا خطة استثمارية لبناء المشروعات في القطاع".

وأضاف: “مهمتنا هي إعادة إعمار القطاع”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة للصحف ووسائل الإعلام الفلسطينية بارتقاء 6 شهداء بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم "الأربعاء".

وقال مجمع ناصر الطبي إن رضيعا أصيب بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوبي مدينة خان يونس.