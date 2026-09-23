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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يدعو إلى التنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام في غزة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
محمد على

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

جاءت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة ترأسها بالاشتراك مع فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لمناقشة إعلان نيويورك بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وقد عُقد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع متعدد الأطراف في نيويورك، الثلاثاء، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا.

فلسطين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خطة السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة نيويورك

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