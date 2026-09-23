إيران تهز مؤيدي ترامب.. الرئيس الأمريكي يدعم حظر تصدير الديزل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لحظر تصدير الديزل، في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

قال ترامب للصحفيين عندما سُئل عن هذه المسألة خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “لقد دعوت إلى ذلك أيضاً. لقد قلت دعونا لا نرسل الديزل”.

أضاف : "نحن ننتج الكثير من الديزل. وهذا قد يكون له تأثير طفيف على بنزين السيارات العادي".

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي كان حاضراً أيضاً في المحادثات في نيويورك، إن واشنطن تدرس "ما إذا كان ذلك ممكناً من حيث القدرة الإجمالية للتكرير وما إذا كان الحظر الكامل أو الجزئي سينجح".

صرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين الأسبوع الماضي بأنه "منفتح" على حظر تصدير الديزل "إذا كان ذلك سيخفف الضغط على الأسعار".

ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير، مما يهدد بخسارة الجمهوريين بزعامة ترامب سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.