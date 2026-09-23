الكرملين: بوتين مستعد لعقد اجتماع مع ترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف: «حتى الآن، لا توجد تفاصيل حول أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي، فإن الرئيس جاهز. في الواقع، يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائمًا في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت، إذا لزم الأمر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» اليوم الأربعاء.

وأضاف بيسكوف: «أما بالنسبة لاجتماع بوتين مع زيلينسكي، فإن موقفنا معروف جيدًا هنا. وقال بوتين إن زيلينسكي، إذا أراد، يمكنه القدوم إلى موسكو».

وأشار إلى أنه «في هذه الحالة، سيتم تقديم الضمانات الأمنية اللازمة له»، مشيرًا إلى أن زيلينسكي «يعرف جيدًا ما هي القرارات التي يجب اتخاذها».

وأضاف بيسكوف أن «في أي حالة أخرى، سيكون من غير العملي عقد اجتماع قمة قبل الانتهاء من العمل على مستوى الخبراء، لأنه سيكون مضيعة للوقت»، مضيفًا أن «عسكرة أوكرانيا مستمرة، وتحاول الدول الأوروبية جمع المزيد والمزيد من الأموال لشراء الأسلحة».