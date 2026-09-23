قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الكهربائي السريع خلال أكتوبر
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزيرة الإسكان تشدد على ضرورة دفع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة
بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف
وزير الصحة: لدينا 5439 مولودًا كل 24 ساعة
تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 21 أكتوبر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج بقطاع غزة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 ..بدء التسجيل أول أكتوبر عبر هذا الرابط
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
شيخ الأزهر: القضاء رسالة سامية تقوم على إعلاء العدل وصون الحقوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: لدينا 5439 مولودًا كل 24 ساعة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان من أكثر الجهات استفادة من نتائج المسح، لما توفره من بيانات ومؤشرات دقيقة تسهم في تقييم الإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل. 

وشدد على ضرورة إجراء المسوح بصورة دورية ، وعلى فترات زمنية متقاربة  بما يضمن الاستفادة منها في الوقت المناسب.

وأوضح الوزير أن نتائج المسح تمثل أداة مهمة لقياس الأداء وتحديد الأولويات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية. 

وأشار إلى أن القضية السكانية تتجاوز البعد العددي لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع التركيز على الخصائص السكانية إلى جانب الأعداد.

نصيب الفرد من الناتج المحلي

 وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بالنمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وأن التحدي يكمن في قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة وتحويلها إلى طاقة إنتاجية.

ولفت عبدالغفار إلى أن عدد سكان

مصر بلغ نحو 9 ملايين نسمة عام 1900، وارتفع إلى 19 مليونًا عام 1950، ثم إلى نحو 65 مليونًا عام 2000، ليصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة. وأوضح أن مصر تشهد نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، أي مولودًا واحدًا كل 15.9 ثانية، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تمثل قوة اقتصادية محتملة تتطلب توفير فرص العمل والسكن والتعليم والصحة لتحويلها إلى قوة منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.

‎أكد الوزير أن مفهوم الصحة يتأثر بالمحددات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم ودخل الفرد والتغذية والسكن والبيئة والعمل والسلوك المجتمعي. 

وأشار إلى أن نتائج المسح تعكس التغيرات المجتمعية وتسهم في تحديد المسؤوليات ودعم اتخاذ القرار ووضع السياسات. وكشف أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقتربًا من المستهدف البالغ 2.1، وهو معدل الإحلال الذي يحقق التوازن ويحمي مصر من تحديات نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة.

‎أشار عبدالغفار إلى استمرار العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية المرتبطة بوفيات الأطفال المبكرة، مع تحقيق تحسن ملموس داخل القطاع الحكومي خلال العامين الماضيين. واستعرض تطور معدلات الإنجاب من 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980 إلى 3 أطفال عام 2008، ثم ارتفاعها إلى 3.5 عام 2014، مؤكدًا أن تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و15% مقابل نمو سكاني بين 2 و3% يتيح الاستفادة من العائد الديمغرافي وتحويل الزيادة السكانية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد.

‎في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع القائمين على تنفيذ المسح، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل نموذجًا يمكن لصانع القرار والمؤسسات الدولية الاعتماد عليه في رسم السياسات وتقييم الإنجازات.

‎من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن البيانات أصبحت أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، وتشكل أساس الخطط والسياسات وقياس أثر المبادرات. وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات الوطنية، وإلى توجيه استثمارات عامة في قطاع الصحة بلغت نحو 108 مليارات جنيه في خطة 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.

‎استعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري أبرز نتائج المسح، مشيرًا إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بنسبة تراجع 18.2%، ما يقرب من تحقيق الهدف الاستراتيجي البالغ 2.1. وتراجع معدل الإنجاب للفئة العمرية أقل من 20 سنة إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة مقابل 50 مولودًا عام 2021، بنسبة انخفاض 31%. كما تزايد استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وارتفعت نسبة السيدات الحاصلات على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، ونسبة الولادات على يد مقدم خدمة صحية مؤهل إلى 98%، ونسبة الولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%. وارتفعت نسبة موافقة الشباب غير المتزوجين (15-29 سنة) على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل إلى 28% مقابل 18% عام 2021.

‎أكدت كريستينا ألبرتن الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى مصر أن نتائج المسح تشكل قاعدة مهمة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع في ظل التحول الديموغرافي المتسارع. وأوضحت أن البيانات تسهم في توجيه الاستثمارات نحو نظم صحية وتعليمية وحماية اجتماعية أكثر قدرة على الصمود، ومعالجة الفوارق بين المناطق، وتوسيع الفرص أمام الشباب والمرأة، مشددة على التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية لترجمة النتائج إلى سياسات وبرامج فعالة تدعم صمود الأسر وبناء مستقبل أكثر استدامة.

مجلس الوزراء نتائج المسح الصحي للأسرة الصحة والسكان المنظمات الدولية التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط مروحة على تلاميذ بمدرسة بالنزهة.. والتعليم تحقق

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: رعاية الرئيس السيسي لمشروع "الجامعات الرائدة" يعمق الشعور بالهوية الوطنية

صورة أرشيفية

أم تستغيث بنجدة الطفل بعد تشويه شعر ابنها في مدرسته ببني سويف

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد