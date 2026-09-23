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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فهمي لرئيس الوزراء اللبناني: نؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وحصر السلاح وسيطرة الدولة

نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني
نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وترسيخ سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

وجدد فهمي إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان، داعيًا الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات، وحملها على الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن (1701).

كما أكد الأمين العام دعم الجامعة العربية لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحصر السلاح في يد الدولة، وتضامنها مع لبنان وشعبه، ودعمها لتلاحم الشعب اللبناني وتوافقه في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، وصولًا إلى تحقيق التعافي واستعادة الأمن والاستقرار.

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