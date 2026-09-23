حلقة استثنائية.. "صاحبة السعادة" في زيارة إنسانية إلى دار رعاية كبار الفنانين

تواصل الإعلامية والفنانة إسعاد يونس تقديم حلقات مميزة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، حيث تعرض حلقة خاصة، يوم الأحد المقبل، يفتح خلالها البرنامج نافذة إنسانية مؤثرة من خلال زيارة دار رعاية كبار الفنانين، في لفتة تقديرية لنجوم أثروا الحياة الفنية لعقود طويلة، وتركوا بصمات خالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

تفاصيل لقاء صاحبة السعادة

وتشهد الحلقة لقاءات مع عدد من رموز الفن، في مقدمتهم الفنان أشرف زكي، والفنان محيي إسماعيل، والفنان نبيل نور الدين، والفنانة كوثر مصطفى، والفنانة فاتن الحلو، والفنان جمال صالح، والفنان حمدي العربي، حيث يستعيدون ذكرياتهم مع مشوارهم الفني، ويتحدثون عن تفاصيل حياتهم داخل الدار، في أجواء تمزج بين الدفء الإنساني والوفاء لرواد الفن.