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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نرمين الفقي لصاحبة السعادة: أجري مش عالي والسبب نصيحة والدتي الراحلة

نرمين الفقى
نرمين الفقى
شيماء جمال

حلت الفنانة نرمين الفقي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس عبر شاشة قناة "DMC"، وخلال الحوار، كشفت الفقي عن تفاصيل تذاع لأول مرة حول كواليس مسيرتها الفنية، وكيف أثرت نصيحة والدتها الراحلة على تقديرها المادي لأعمالها.


ورداً على سؤال "إسعاد يونس" حول ما إذا كان أجرها المادي في الأعمال الفنية مرتفعاً، فاجأت نرمين الفقي الجمهور بإجابة صريحة قائلة: "إطلاقاً، أجري ليس عالياً"، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بـ"الغلطة الجميله" وهي التزامها التام بنصيحة والدتها الراحلة.

واسترجعت الفقي كلمات والدتها قائلة: "أمي الله يرحمها كانت دائماً تقول لي: (قدمي دوراً جيداً واجتهدي، ولا تتعجلي في طلب الأجر المرتفع، فالمال سيأتي لا محالة طالما أثبتِ كفاءتك)".
وأوضحت نرمين الفقي أنها تشربت هذه النصيحة لدرجة جعلتها تضع "الورق" وجودة الدور في المقام الأول، مشيرة إلى أنها تمنح كل طاقتها للعمل، بدءاً من المذاكرة الدقيقة للشخصية وصولاً إلى الانضباط التام في مواعيد التصوير والحضور المبكر لمواقع العمل.

وأضافت: "أصبح كل همي هو التركيز في تفاصيل الدور والاجتهاد على الورق، وأدخل أي مشروع بقلبي وبمذاكرة شديدة، وهو ما جعلني لا ألتفت كثيراً للمطالب المادية مقابل تقديم فن حقيقي يحترم الجمهور".
وقد حظيت تصريحات نرمين الفقي بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بمهنيتها العالية وتقديرها لقيمة الفن فوق الاعتبارات المادية، مؤكدين أن مسيرتها الحافلة بالأدوار المميزة هي خير دليل على نجاح "فلسفة والدتها" في بناء اسم فني محترم ومستدام.

يُذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يواصل استضافة أبرز نجوم الفن والمجتمع، مسلطاً الضوء على الجوانب الإنسانية والمهنية في حياتهم بأسلوب "إسعاد يونس" المميز.

نرمين الفقي إسعاد يونس عبر شاشة قناة DMC وخلال الحوار كشفت الفقي عن تفاص إسعاد يونس DMC

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