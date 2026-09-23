بمشاركة 12 دولة عربية.. الشباب والرياضة تستعد لانطلاق فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بالأقصر وأسوان

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري، بمحافظتي الأقصر وأسوان، بمشاركة وفود شبابية من 12دولة عربية، في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الشباب العربي.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلًا من: الأردن، الجزائر، السعودية، السودان، الصومال، العراق، المغرب، اليمن، تونس، فلسطين، ليبيا، ومصر، بما يعكس تنوع المشاركة العربية وحرص الشباب من مختلف الدول على التفاعل وتبادل الخبرات والثقافات.

وتأتي فعاليات سفينة النيل للشباب العربي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم برامج التبادل الشبابي والثقافي العربي، وإتاحة مساحات للتواصل والحوار بين الشباب من مختلف الدول العربية، والتعرف على الثقافات والتجارب المتنوعة، بما يسهم في تعزيز أواصر الأخوة والتقارب بين الشباب العربي.

ويتضمن برنامج السفينة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، تشمل زيارات إلى عدد من أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان، بما يتيح للوفود المشاركة التعرف على ما تزخر به مصر من مقومات حضارية وتاريخية، والتعرف عن قرب على الحضارة المصرية وتراثها الممتد عبر العصور.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ورش عمل تفاعلية حول "الثقافة وصناعة المحتوى الإعلامي العربي"، بما يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب المشاركين، ومناقشة دور الثقافة والإعلام في تعزيز التواصل بين الشعوب العربية، إلى جانب تنمية مهارات الشباب في مجالات صناعة المحتوى.