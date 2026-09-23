وزير الرياضة يلتقي اللجنة المعنية بتصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية 2027

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أعضاء اللجنة المعنية بتصميم الهوية البصرية الخاصة بدورة الألعاب الإفريقية 2027، وذلك في إطار متابعة استعدادات مصر لاستضافة منافسات الدورة.

واستعرض أعضاء اللجنة خلال اللقاء ما تم إنجازه بشأن تصميم الهوية البصرية للدورة، حيث أكد الوزير أهمية أن تعكس الهوية الطابع الإفريقي للحدث، إلى جانب إبراز مكانة مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية القارية والدولية.

وفي ختام اللقاء، حرص جوهر نبيل على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة، في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالدورة، المقرر استضافتها في مصر عام 2027.