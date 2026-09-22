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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجديد ندب مدير مديرية الجيزة.. وزير الشباب والرياضة يصدر تكليفات جديدة بديوان الوزارة

جوهر نبيل
جوهر نبيل
حسن العمدة

أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ثلاثة قرارات إدارية جديدة، شملت ثلاثة مواقع قيادية بديوان عام الوزارة وإحدى المديريات، في خطوة تعكس حالة الحراك المتواصل داخل الوزارة خلال الفترة الأخيرة.

وجدد الوزير الثقة في وسام أحمد صبري، ليواصل مهامه مساعدًا للوزير لملف الاتحادات والهيئات الشبابية، وذلك بعد تعديل مسماه القديم من "الكيانات الشبابية" إلى المسمى الجديد "الاتحادات والهيئات الشبابية".

فيما صدر قرار بتكليف وسام فاروق خضر بالإشراف على الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

كما تضمنت القرارات تجديد ندب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، محمود السيد الصبروط، استكمالًا لمسار التغييرات التي تشهدها الوزارة مؤخرًا.

وأوضح جوهر نبيل أنه جارٍ تنفيذ عدد من التغييرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الإداري، وضمان استمرارية الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للشباب والأسر المصرية في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الوزير: "لدينا خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة العمل وتحسين مستويات الأداء، كما نستهدف من هذه التغييرات ضخ دماء جديدة تدعم الأداء وتسرّع من وتيرة العمل وانتظامه وانضباطه".

جوهر نبيل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

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