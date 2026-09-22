إعلامي يدافع عن محمد الشناوي: الموقفين يحسبوا له مش عليه

أكد الإعلامي محمد فارس أن مواقف محمد الشناوي الأخيرة مع منتخب مصر تُحسب له، مشيرًا إلى أن الحارس تعامل باحترافية سواء خلال بطولة كأس العالم أو بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأخيرة.

محمد الشناوي

وأوضح فارس أن الشناوي، رغم عدم مشاركته أمام إيران، جلس على دكة البدلاء لصالح مصطفى شوبير، قبل أن يظهر دعمه لزميله خلال مباراة أستراليا، حيث كان يقوم بتسخينه قبل اللقاء، كما ظهر خلال ركلات الترجيح وهو يوجه له النصائح من خارج الملعب.

وأشار إلى أن الشناوي لم يُدلِ بأي تصريحات سلبية عقب البطولة تجاه مشاركته أو الجهاز الفني، كما لم ينشر أي تلميحات عبر حساباته، مضيفًا أنه بعد إعلان قائمة المنتخب الأخيرة وغياب اسمه دون توضيح أنه مستبعد للإصابة، لم يصدر عنه أي تعليق أو رد فعل.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن مصطفى شوبير نفسه تحدث في أكثر من مناسبة عن الدور الذي لعبه الشناوي في مسيرته، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير، معتبرًا أن طريقة تعامل الشناوي مع فقدان فرصة المشاركة تعكس مواقف واضحة حدثت بالفعل، ولا تحتاج إلى تجميل أو دفاع.