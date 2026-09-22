لامين يامال يكشف حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية 2026

تحدث الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، عن حظوظه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بعد تواجده ضمن القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبًا مرشحين للفوز بالجائزة.

وقال يامال في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لجائزة الكرة الذهبية: «كل من يتابع كرة القدم يدرك الأسباب التي أمتلكها للمنافسة على الكرة الذهبية، فهي جائزة تكافئ أفضل لاعب في العام، اللاعب المختلف الذي تستمتع بمشاهدته وتذهب إلى الملعب من أجله».

وأضاف نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا: «الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأهداف أو الأرقام، فعندما أفكر في الكرة الذهبية، أتذكر ليونيل ميسي ورونالدينيو وغيرهما من اللاعبين المميزين الذين يمنحون الجماهير شعورًا بالسعادة بمجرد مشاهدتهم داخل الملعب».

لامين يامال يتطلع إلى مواصلة حصد الألقاب

واختتم لامين يامال تصريحاته قائلًا: «أذهب إلى الملعب للاستمتاع وتقديم أفضل ما لدي، واللعب بالطريقة التي أحبها. لحسن الحظ، تمكنت من الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، ومؤخرًا حققت أهم لقب على الإطلاق، وهو كأس العالم مع منتخب بلادي».

وتابع: «نريد مواصلة حصد الألقاب، وعلى المستوى الفردي، أنا سعيد للغاية بكل ما تمكنت من تحقيقه حتى الآن».