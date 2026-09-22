الزمالك يتسلم 3 ملايين دولار من صفقة خوان بيزيرا| خاص

تسلم نادي الزمالك مبلغ 3 ملايين دولار، قيمة الدفعة الأولى من صفقة انتقال لاعبه خوان بيزيرا، خلال الفترة الحالية، في إطار الاتفاق المالي الخاص بإتمام الصفقة.

وعلم صدي البلد من مصادره ، أن إدارة نادي الزمالك أكدت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة خلال الساعات المقبلة، عقب وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة خوان بيزيرا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات مجلس إدارة الزمالك للعمل على تسوية جزء من مستحقات اللاعبين، وتوفير الاستقرار المالي داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان خوان بيزيرا قد رحل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله، لتبدأ إدارة النادي في الاستفادة من المقابل المالي للصفقة في الوفاء بالتزاماتها المالية.