طبيب عيون: الجلوكوما تؤثر على العصب البصري ومجال الرؤية.. وتبدأ غالبا دون أعراض واضحة

قال الدكتور حازم حلمي، أستاذ طب وجراحات العيون ورئيس قسم الجلوكوما والعصب البصري بمعهد بحوث أمراض العيون، إن المياه الزرقاء هي تأثر العصب البصري بآلية معينة وشكل معين مرتبط بارتفاع ضغط العين في أغلب الأحوال، موضحًا أن ارتفاع ضغط العين يؤثر على الألياف العصبية.

وأضاف خلال برنامج الدكتور على قناة القاهرة والناس، أن تأثر الألياف العصبية يؤدي إلى تأثر مجال الرؤية، ومجال الرؤية عندما يتأثر يكون بنمط مختلف وله درجات كبيرة ومختلفة، ويبدأ بالأطراف، ولذلك غالبية الناس لا يشعرون بالموضوع إلا عندما نصل إلى مرحلة كبيرة.

وتابع أن الرؤية المحيطية تبدأ في التأثر، وقد يصل الأمر إلى أن المريض لا يستطيع استخدام الرؤية المحيطية بشكل جيد، أو نصل إلى الرؤية المركزية، ولذلك تسمى الجلوكوما "سارق الأبصار"، لأنها غالبًا لا تكتشف إلا أثناء الفحص الدوري.

وأوضح أن عدم الاهتمام بالفحص الدوري يؤدي إلى اكتشاف الجلوكوما بالصدفة عند الذهاب إلى طبيب العيون لسبب آخر، أو عندما تتأثر الرؤية المحيطية بشكل كبير، فيقول المريض إنه وجد نفسه لا يرى من الجانب جيدًا، وعند فحص العصب البصري يتبين تأثره بالجلوكوما، مع ارتفاع ضغط العين وخروجه عن السيطرة.