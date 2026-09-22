اللواء أسامة كبير: تأمين شرق المتوسط وحماية مصادر الطاقة في صدارة المباحثات المصرية اليونانية القبرصية

أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيري الدفاع اليوناني والقبرصي يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بكل من اليونان وقبرص، مشيرًا إلى أن اللقاءات تحمل أبعادًا سياسية وأمنية مهمة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال اللواء أسامة كبير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مخرجات اللقاءات تركز بشكل رئيسي على منطقة شرق المتوسط، في ضوء الأوضاع المتوترة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات وصراعات متلاحقة.

وتابع أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، الأمر الذي يفرض أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة، والعمل على تأمين شرق المتوسط وحماية مصادر الطاقة، إلى جانب مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

منطقة شرق المتوسط

وأشار إلى أن التعاون المصري اليوناني القبرصي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.