رفعت فياض: غالبية المدارس الخاصة مصروفاتها معقولة.. ومخالفات في بعض المدارس

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن عدد المدارس الخاصة في مصر يقترب من 10 آلاف مدرسة، تضم نحو 2.7 مليون طالب وطالبة، من إجمالي نحو 25 مليون طالب بمختلف مراحل التعليم، مشيرًا إلى وجود نحو 600 مدرسة دولية.

وقال رفعت فياض، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجزء الأكبر من المدارس الخاصة يلتزم بمصروفات وصفها بأنها مقبولة ومعقولة، ولا توجد مشكلات كبيرة بين أولياء الأمور وإدارات هذه المدارس فيما يتعلق بالمصروفات.

وتابع أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تتحايل على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الزيادات المقررة في المصروفات الدراسية، من خلال فرض مبالغ إضافية على أولياء الأمور تحت مسميات مختلفة، من بينها الأنشطة.

وأشار إلى أن بعض المدارس لا تلتزم بالنسب التي تحددها الوزارة بشأن زيادة المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل عبئًا إضافيًا على أولياء الأمور.

التعامل مع الطلاب

وأكد أن إحدى المدارس الخاصة قامت بوضع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في فصل مستقل، وهو ما أثار انتقادات بشأن آليات التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور في ما يتعلق بسداد المصروفات.