إعلامي: الأهلي لازم يعاقب عمرو زهران.. والاتحاد يحاسبه بلائحته

أكد محمد فارس، إعلامي الأهلي، أن ما بدر من عمرو زهران، لاعب فريق السلة بالنادي، يُعد سلوكًا لا يليق وخطأً لا يحتمل التبرير أو التجميل، مشددًا على ضرورة توقيع عقوبة داخلية على اللاعب من جانب الأهلي، بعيدًا عن القرار المنتظر من اتحاد كرة السلة.

عمرو زهران

وأوضح فارس أن العقوبة الداخلية قد تكون بمثابة إنقاذ لمسيرة اللاعب، من خلال إدراكه حجم الخطأ والتعلم من العقوبة، مشيرًا إلى أن رد الفعل الأخلاقي الطبيعي في مثل هذه المواقف يفرض التعامل معها بحسم، خاصة أن جماهير الأهلي نفسها استنكرت الواقعة.

وأشار إلى أن اتحاد كرة السلة يمتلك لائحة عقوبات موحدة تُطبق على جميع الأندية، وبالتالي فإن قراره يجب أن يكون في إطار تلك اللائحة وحدود صلاحياته، بينما تظل العقوبة الداخلية من اختصاص النادي ومرتبطة بقيمه ونظامه والصورة التي يسعى للحفاظ عليها.

وشدد فارس على أن الأهلي لا يجب أن يجعل عقوبة نادٍ آخر للاعبه مرجعًا في التعامل مع الواقعة، كما لا يجوز لاتحاد السلة أن يعتبر العقوبة الداخلية التي يوقعها الأهلي جزءًا من عقوبته، مؤكدًا أن «الاتحاد يحاسب بلائحته، والأهلي يحاسب بضوابطه ونظامه، والاتنين مش بديل عن بعض».