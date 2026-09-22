الإنفلونزا تبعد مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا

يغيب كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، عن تدريبات الديوك مساء اليوم الثلاثاء، خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، بسبب معاناته من أعراض الإنفلونزا.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، لن يشارك مبابي في الحصة التدريبية، بعدما خاض مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد خسر أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض عدد من المباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسط ترقب لموقف مبابي من المشاركة في المواجهات المقبلة.