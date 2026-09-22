يستضيف استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي العراق وعُمان، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

موعد مباراة العراق ضد عُمان في خليجي 27

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويسعى المنتخبان لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما بالبطولة.

ويدخل المنتخب العراقي المنافسات بطموحات كبيرة، بعدما توج بلقب النسخة قبل الماضية عام 2023، ويأمل في العودة إلى منصة التتويج مجددًا، حيث يملك 4 ألقاب في تاريخ البطولة.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب عُمان إلى المنافسة على لقبه الثالث، بعدما توج بالبطولة عامي 2009 و2017، تحت قيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عُمان

تُنقل المواجهة عبر قنوات الكأس 1، والشارقة الرياضية، والرياضية العراقية، وعُمان الرياضية.