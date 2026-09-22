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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يؤكد أهمية توجيه موارد صندوق دعم المشروعات التعليمية إلى الأولويات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أ ش أ

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية يمثل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه موارد الصندوق بصورة دقيقة نحو المشروعات ذات الأولوية والأكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل بالصندوق، وموقف المشروعات التي يسهم في تمويلها، وبحث عدد من الموضوعات وطلبات الدعم المعروضة على مجلس الإدارة.

وشدد الوزير على أهمية أن يستند تمويل المشروعات إلى سرعة تلبية الاحتياجات الملحة للمدارس والمنشآت التعليمية، وتحقيق أثر مباشر ومستدام ينعكس على كفاءة العملية التعليمية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية العميد طارق الباز، عددًا من الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة، إلى جانب موقف المشروعات وطلبات الدعم والتمويل المقدمة للصندوق.

وشهد الاجتماع اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة تكاليف أعمال الامتحانات العامة (الثانوي العام/ الفني) للعام الدراسي 2025/ 2026، كما تم اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 50% من مستحقات المعلمين من الخارج والمعلمين المستعان بهم بالمعاش لسد العجز في هيئات التدريس.

وأُحيط مجلس الإدارة باعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير 100 جهاز حاسب آلي لمدارس محافظة شمال سيناء، كما تم اعتماد دعم للهيئة لتوصيل مرفق الصرف الصحي لمدرسة جمال حامد للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة السويس.

كما أُحيط مجلس الإدارة باعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتطوير مباني المدينة الرياضية بالعريش بمحافظة شمال سيناء، وتم اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة المدارس الفنية المزمع تحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وكذلك تم اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرفق الكهرباء إلى 4 مدارس بمجمع المدارس ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كما تم اعتماد دعم للهيئة لتوفير 50 ألف تختة لتجهيز الفصول الدراسية التي تم إنشاؤها.

كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب دعم إضافي بقيمة الأعمال المنفذة بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

وتمت الموافقة على مذكرة عرض بشأن الانتهاء من إعداد الموازنة التخطيطية للصندوق للعام المالي 2026/2027، كما تمت الموافقة على مذكرة عرض بشأن الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمحاسب محمد سامي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، واللواء محمود هندي، رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد، ممثل وزارة المالية، وياسر عباس، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

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