الأهلي يفاضل بين 3 مدافعين لتدعيم صفوفه في يناير

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحركات النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الحاجة إلى إضافة عناصر جديدة للخط الخلفي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. مصدر في الأهلي: نفاضل بين محمد عبدالمنعم وحسام عبدالمجيد وعمر فايد لضم أحدهم في يناير.. واتجاه لضم مدافع أخر، أجنبي، على حساب أشرف داري».

ويأتي تحرك الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى دراسة عدد من الخيارات لتعويض غيابه.

وتضم قائمة الأسماء المطروحة محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي، وحسام عبدالمجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري، وعمر فايد المحترف في أوروبا.