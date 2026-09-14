الأهلي يحدد موعد عملية عمرو الجزار بعد الإصابة بالرباط الصليبي

حدد النادي الأهلي موعد خضوع مدافعه عمرو الجزار لجراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض عمرو الجزار لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يخضع مدافع الأهلي للجراحة في ألمانيا يوم 21 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

وأصبح عمرو الجزار ثاني لاعبي الأهلي الذين تعرضوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي، بعد المغربي يوسف بلعمري، الذي سبق أن أصيب خلال فترة الإعداد.

أرقام مميزة لعمرو الجزار مع الأهلي

كان عمرو الجزار قد شارك أساسيًا في المباريات الأربع التي خاضها الأهلي بالدوري المصري قبل إصابته، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وحسب أرقام شبكة سوفا سكور، يعد الجزار ثاني أكثر لاعبي الأهلي تحقيقًا للتمريرات الصحيحة، بمتوسط 44 تمريرة ناجحة في المباراة، بنسبة دقة بلغت 89%.

ويحتل المركز الثاني بين لاعبي الأهلي في معدل التمريرات الطويلة الصحيحة، بواقع 3 تمريرات ناجحة في المباراة الواحدة، خلف زميله مروان عطية.

ويتصدر المدافع البالغ من العمر 25 عامًا قائمة لاعبي الأهلي من حيث اعتراض تمريرات المنافسين، بمعدل 1.5 اعتراض في المباراة، كما يحتل المركز الثاني في معدل تشتيت الكرة بواقع 4.5 تشتيتة في اللقاء.

الأهلي يستعد لمواجهة أبو قير للأسمدة

في سياق متصل، يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة، غدًا الثلاثاء، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا خلال أول 4 جولات.