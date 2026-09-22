أهلي المنصورة الجديدة يشارك في معرض «هذي مصر برايم» بالمملكة العربية السعودية

يشارك فرع النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة في فعاليات معرض «هذي مصر برايم» للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، الذي يقام في جدة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل، ثم بالرياض خلال الفترة من 22 إلى 25 من نفس الشهر؛ لإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على عضوية الأهلي فرع المنصورة الجديدة.

يقام الفرع على مساحة 40 فدانًا، وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية، ويضم مجموعة من المنشآت الرياضية والاجتماعية والخدمية؛ تلبية لاحتياجات أعضاء وجماهير الأهلي في محافظات الدلتا.

وتستقبل شركة «دلتا كابيتال»، برئاسة المهندس عبد الهادي جازي، القائمة على مشروع الأهلي بالمنصورة الجديدة، الزائرين للمعرض؛ للتعريف بمميزات العضوية وإجراءات التقديم، والرد على استفسارات الراغبين في الانضمام إلى النادي الأهلي خلال المرحلة الأولى التي تنتهي في 15 نوفمبر 2026.

يذكر أن الزائرين لديهم فرصة في الاشتراك بأي فرع من فروع الأهلي من خلال المعرض المشار إليه.