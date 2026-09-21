وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب سموحة بالإسكندرية ويتابع المنشآت الرياضية

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مستوى جاهزية المنشآت الرياضية والمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات التطوير والاستفادة من إمكانات المركز.

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب سموحة بالإسكندرية

وشملت الجولة تفقد حمام السباحة نصف الأولمبي، وصالة الجيم، وملاعب الإسكواش الجاري إنشاؤها، إلى جانب المحال المطروحة للاستثمار بسور المركز، كما تفقد الملعب القانوني والملعب متعدد الأغراض.

وأكد جوهر نبيل أن الوزارة تضع تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها على رأس أولوياتها، من خلال رفع كفاءة المنشآت وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، بالتوازي مع دعم المشروعات الاستثمارية بما يسهم في تنمية موارد المراكز واستدامة أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الرياضية للوقوف على احتياجاتها، والتأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات رياضية متكاملة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو دعم الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتعظيم الاستفادة من أصولها، ودعم الاستثمار الرياضي بما يخدم النشء والشباب ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.