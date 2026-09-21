أحمد موسى: مصر تعاني من الفقر المائي وإثيوبيا هدفها التحكم في حصة مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا طلبت التمويل من شركات إيطالية لبناء سد على نهر دولي، ما يسبب أزمة مع كينيا، موضحًا أن حصة المواطن في مصر تبلغ 400 متر مكعب، بينما تبلغ حصة الفرد في إثيوبيا 4000 متر مكعب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تعيد استخدام المياه لأنها تعاني من الفقر المائي، مشيرًا إلى أن وزير الري تحدث عن الجفاف الممتد، موضحًا أنه من المفترض بعد سنوات معينة أن تعود الأمطار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف: «لكن دلوقتي إثيوبيا هتحجز مياه عندها سنة واتنين وتلاتة، طيب هل مصر هتوافق على الكلام ده؟ لا، مش هتوافق على الكلام ده».

وتابع: «وزير الري قال في كلمته: لا أحد يتحكم في مواردنا»، مشيرا إلى أن إثيوبيا اعترفت بأن السد هدفه التحكم في المياه المتجهة إلى مصر والسودان، موجهًا الشكر إلى وزير الري على كلمته.