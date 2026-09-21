مفتي الهند يعزي الأمة في وفاة مؤذن الحرم المكي الشيخ إبراهيم بن عادل مدني

نعى الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الهند، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ إبراهيم بن عادل مدني، أحد مؤذني المسجد الحرام الشريف، الذي وافته المنية عن عمر ناهز واحدًا وخمسين عامًا، بعد مسيرة حافلة قضاها في رحاب أقدس البقاع.

مفتي الديار الهندية ينعى مؤذن الحرم المكي الشيخ إبراهيم بن عادل مدني



وأضاف مفتي الديار الهندية، في بيانه، "إننا ننعى هذا الراحل المبارك الذي تشرّف بنداء التوحيد ورفع الأذان من مهبط الوحي وبيت الله الحرام، لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وفيض مغفرته، وأن يطيب ثراه ويكرم نزله، ويجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه على ما قدّم في خدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

​وتابع مفتي الديار الهندية، “بهذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وذويه، وأسرة مؤذني المسجد الحرام، وإلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يُنزل على قلوبهم السكينة واليقين، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل ندائه الخالد بالحق شاهدًا وشفيعًا ونورًا له يوم يلقاه”.