لميس الحديدي: تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 28% إلى 29.7 مليار دولار

استعرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع على شبكة تليفزيون النهار، ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 29.7 مليار دولار مقابل 23.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن استمرار هذه النسبة المرتفعة يعكس ثقة المصريين في اقتصاد البلاد، ويجعل المصريين في الخارج قوة اقتصادية مهمة تعوض انخفاض عائدات دولارية أخرى، مع وجود مطالب لهم تتعلق بالإعلان رقم 11 من مشروع بيت الوطن ومبادرة السيارات.

وأضافت خلال برنامجها الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الجميع ينتظر قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، في الاجتماع السادس له هذا العام، موضحة أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة أربع مرات وخفضها مرة واحدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، لتصل حاليًا إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

وأشارت إلى أن هذه الفائدة مرتفعة ويشكو منها المستثمرون والمطورون العقاريون، لافتة إلى أن ارتفاع الفائدة يعني زيادة تكلفة التمويل، وهو ما ينعكس على الأسعار، كما أوضحت أن التضخم الأساسي ارتفع من 14.7% في يوليو إلى 14.9% في أغسطس، مع استمرار استهداف الوصول به إلى مستوى أحادي الرقم بنهاية العام.

قرار البنك المركزي

وأوضحت أن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة يؤثر بدوره على مختلف جوانب الاقتصاد، مشيرة إلى أن التوقعات تنقسم بين التثبيت والرفع، بينما لا يبدو الخفض واردًا في الوقت الحالي، موضحة أن أسعار الفائدة تؤثر على الودائع، والقروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان، والاستثمار، والميزانية، فضلًا عن القروض التي تحصل عليها الدولة محليًا، مؤكدة أن قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل مهم جدًا.