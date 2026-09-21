نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال، بحضور السفير أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ونقل الدكتور شريف فاروق تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتهنئة الحكومة المصرية إلى حكومة وشعب أرمينيا الصديق بهذه المناسبة، متمنيًا لجمهورية أرمينيا دوام الأمن والسلام والتقدم والازدهار، كما وجّه الشكر إلى السفير الأرميني وقرينته على الدعوة وحفاوة الاستقبال.

العلاقات المصرية الأرمينية

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات المصرية الأرمينية تتجاوز الأطر الدبلوماسية، وتستند إلى روابط تاريخية وإنسانية وثقافية راسخة، مشيرًا إلى أن الجالية الأرمينية تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، وأسهمت على مدار عقود في العديد من المجالات.

وأوضح أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأرمينيا عام 1992 جاءت امتدادًا طبيعيًا لعلاقات تاريخية ممتدة بين الشعبين، مؤكدًا حرص مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على البناء على هذه الروابط ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا عام 2023 مثّلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في إعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار من التنسيق والتعاون المؤسسي المشترك.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والطاقة والدواء وتكنولوجيا المعلومات والزراعة الحديثة، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون، والعمل على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات وشراكات تحقق قيمة مضافة وفرص عمل ومصالح ملموسة للشعبين.

وأوضح أن ما تمتلكه مصر من سوق كبيرة وبنية أساسية متطورة وموقع استراتيجي يوفر فرصًا مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق العربية والأفريقية، في الوقت الذي تمتلك فيه أرمينيا خبرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصناعات المتخصصة والزراعة الحديثة، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

واختتم الدكتور شريف فاروق بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأرمينية تستند إلى تاريخ راسخ وتشهد تطورًا مستمرًا، مع وجود آفاق واسعة لتعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك بما يعزز الشراكة بين البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ومجددًا تهنئة الحكومة المصرية إلى حكومة وشعب أرمينيا بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال.