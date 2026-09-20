وزير التموين: لا توجد لدى مصر أزمة أمن غذائي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أزمة في الأمن الغذائي بمصر، مشيرًا إلى أن البلاد لا تواجه مشكلات في توفير القمح أو السكر أو الزيت، رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ارتفاع سعر طن القمح

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن القمح من 275 دولارًا إلى 300 دولار.

وأوضح وزير التموين لأحمد موسى أن مصر تستورد سنويًا ما يتراوح بين 18 و19 مليون طن من القمح، بينما جرى استلام نحو 5 ملايين طن من المزارعين المحليين.

تنويع مصادر استيراد القمح

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين تنوع مصادر استيراد القمح، سواء من رومانيا أو بلغاريا أو فرنسا، موضحًا أن فرنسا من المقرر أن تورّد نحو 50 ألف طن من القمح خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تتبع سياسة التحوط في التعامل مع التطورات العالمية وما قد يترتب عليها من تداعيات، لافتًا إلى أن المخزون المتوافر من القمح والسلع الأساسية يكفي حتى شهر رمضان.

وأضاف أن الحكومة تدرس، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة المالية، شراء كميات أكبر من القمح، بهدف تعزيز الاحتياطي وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.