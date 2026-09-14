توك شو| أحمد موسى يفتح النار على غادة نجيب: «عايشة منين والتمويل مصدره إيه؟».. ووزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسامة عبد الحي: أعداد هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا يستحق المتابعة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن أعداد هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا يستحق المتابعة، موضحًا أن النقابة لا تمتلك الأرقام التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أعداد من غادروا البلاد بعقود عمل أو لأغراض أخرى.

حسام عبد الغفار: كل كلية طب يجب أن يكون لديها مستشفى تابعا لها

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة تتعامل مع ملف تدريب طلاب كليات الطب الخاصة من خلال إلزام كل كلية بإنشاء مستشفى جامعي تابع لها.

المتحدث العسكري: معرض العلمين للطيران يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على استضافة الفعاليات الكبرى

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنّ انعقاد النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء في حد ذاتها هو ثمار نجاح النسخة الأولى للمعرض 2024، ومدى الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية وقواتها المسلحة من جانب الدول والشركات العالمية في قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات على أعلى المعايير العالمية، وهو ما يتضح من خلال أرقام يمكن اختصارها في أن مساحة المعرض الأرضية المكشوفة زادت من سنة 2024 من 70 ألف متر مربع إلى 120 ألف متر مربع، وده بيرجع إلى زيادة أعداد الطائرات من 60 طائرة في نسخة 2024 إلى ما يزيد عن 130 طائرة مع اشتراك فِرق الألعاب الجوية من مختلف دول العالم.

وزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذًا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القطاع الخاص أبدى استعداده للمشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع من خلال السلاسل التجارية الكبرى، بما يسهم في زيادة انتشار المبادرة وتوسيع نطاقها الجغرافي.

عمرو أديب: هاتف أبل بـ210 آلاف جنيه.. «ده ثمن جهاز عروسة»

تساءل الإعلامي عمرو أديب عما إذا كان الهاتف المحمول قد أصبح من الكماليات في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهاتف لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من متطلبات العمل والحياة اليومية.

الحفظ والتلقين انتهى.. التعليم: تدريب معلمي الثانوية على مناهج البكالوريا لمدة شهرين

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ برنامج تدريبي استمر لمدة شهرين لتأهيل معلمي المرحلة الثانوية، استعدادًا لتدريس مناهج نظام البكالوريا.

أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في تجمع بريكس تناولت ملفات سياسية واقتصادية مهمة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجمع بريكس، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي، مشيرًا إلى عودة الرئيس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات التجمع.

«4 مليارات جنيه للتابلت».. برلماني يطالب بزيادة رواتب المعلمين

أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وزير التربية والتعليم مسؤول مسؤولية كاملة عن وضع رواتب مناسبة للمعلمين، وأنه ضد من يقول إن وزير التعليم ليس له علاقة بالرواتب.

أحمد موسى يفتح النار على غادة نجيب: «عايشة منين والتمويل مصدره إيه؟»

وجّه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة للإخوانية غادة نجيب، على خلفية ردود الفعل على تصريحاته السابقة، متسائلًا عن مصادر تمويلها وكيفية تغطية نفقاتها وتحركاتها خارج مصر.

خلال أسبوع.. أخبار سارة لـ 43 ألف معلم بعد توجيهات الحكومة

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن رواتب المعلمين ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لكن الرواتب تكون من اختصاص وزارة المالية.