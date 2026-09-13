عمرو أديب: هاتف أبل بـ210 آلاف جنيه.. «ده ثمن جهاز عروسة»

تساءل الإعلامي عمرو أديب عما إذا كان الهاتف المحمول قد أصبح من الكماليات في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهاتف لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من متطلبات العمل والحياة اليومية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أحد هواتف «أبل» يُباع في الخارج بما يعادل نحو 120 ألف جنيه، واصفًا هذا السعر بأنه «رقم فلكي»، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

بعض الموردين يعرضون الهاتف بنظام التقسيط على مدار عام

وتابع أن بعض الموردين يعرضون الهاتف بنظام التقسيط على مدار عام، ليصل إجمالي سعره إلى نحو 210 آلاف جنيه، وهو مبلغ يعادل ثمن جهاز عروسة.