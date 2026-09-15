وزير التموين يبحث مع القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تعزيز الشراكة في تطوير منظومة الدعم والأمن الغذائي والتغذية

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والشراكة بين الوزارة والبرنامج، واستعراض مجالات التعاون القائمة والمستقبلية في تطوير منظومة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي، ونظم الغذاء والتغذية، وبناء القدرات المؤسسية.

برنامج الأغذية العالمي

وشارك من جانب برنامج الأغذية العالمي كل من سامر عبد الجبار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورود حلبي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وأماني جمال الدين، مدير البرامج ببرنامج الأغذية العالمي في مصر، وعاليا زكي، المستشار الإعلامي الاستراتيجي للقائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يأتي في إطار توجه الدولة نحو مواصلة تطوير منظومة الدعم وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والممارسات الناجحة وتوطينها بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات منظومة الغذاء والدعم في مصر.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية، وتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على السلع الغذائية الأساسية، بالتوازي مع رفع كفاءة إدارة الموارد والتوسع في الاعتماد على البيانات ومؤشرات الأسواق والأمن الغذائي في تقييم أثر السياسات ودعم عملية اتخاذ القرار.

وأشار الدكتور/ شريف فاروق إلى أن منظومة الدعم الغذائي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لشبكة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدًا أن عملية تطويرها تستهدف تعزيز كفاءتها وقدرتها على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين آليات الاستهداف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرنامج الأغذية العالمي، وفي مقدمتها تطوير منظومة الدعم الغذائي، وتعزيز الأمن الغذائي ونظم الغذاء والتغذية، والاستفادة من البيانات والأدلة في تقييم السياسات، إلى جانب تطوير أدوات متابعة وقياس أثر برامج الدعم على المواطنين، وبناء القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في المجالات ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان ملف السلة الغذائية المرجعية للمواطن المصري، وسبل الاستفادة من الدراسات والبيانات والمؤشرات ذات الصلة في تحليل العلاقة بين أسعار السلع الغذائية الأساسية والقدرة الشرائية للأسر، بما يسهم في دعم عملية صنع السياسات وتعزيز قدرة منظومة الدعم على مساندة المواطنين في الحصول على غذاء كافٍ ومتنوع، وذلك بالتكامل والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية توسيع نطاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في نقل وتوطين الخبرات والمنهجيات الحديثة في مجالات متابعة الأسواق والأمن الغذائي وتحليل البيانات، بما يعزز قدرة الوزارة على رصد المتغيرات، وقياس أثر برامج الدعم، وتطوير أدوات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرارات والسياسات المبنية على البيانات والأدلة.

ومن جانبه، أشاد كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، بمستوى التعاون القائم بين البرنامج ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا حرص البرنامج على مواصلة دعم جهود مصر في تطوير منظومة الدعم الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي ونظم الغذاء والتغذية، وبناء القدرات المؤسسية، ونقل الخبرات والممارسات الدولية الناجحة في المجالات ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة، بما يتيح الاستفادة من الخبرة المصرية في إدارة منظومة الدعم الغذائي وإتاحة السلع الأساسية، بالتوازي مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تطوير نظم الدعم والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، بما يعزز فرص بناء نماذج أكثر كفاءة واستدامة وقابلية للتطوير.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرنامج الأغذية العالمي، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.