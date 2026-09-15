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التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح   -  
عدسة محمد نصر

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزير الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» (CAARY ON) بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

جاء ذلك بحضور رود الحلبي، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،  في إطار خطة التوسع في المشروع القومي «كاري أون» (CAARY ON)، الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويستهدف تطوير منظومة المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى نموذج حديث ومتكامل لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.

وشهدت منطقة دير الملاك افتتاح 7 فروع جديدة ضمن الافتتاحات، فيما جرى افتتاح باقي الفروع الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ليصل إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها ضمن سلسلة «كاري أون» (CAARY ON) إلى 24 فرعًا حتى الآن، بالتوازي مع استمرار خطة التوسع وافتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الانتشار الجغرافي للسلسلة ويوسع نطاق استفادة المواطنين من السلع والخدمات التي توفرها.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في سلسلة «كاري أون» (CAARY ON) يأتي في إطار مشروع قومي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع، وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وضمت الفروع السبعة التي تم افتتاحها بمنطقة دير الملاك مجموعة متكاملة من الأنشطة الغذائية، شملت منفذًا للخضر والفاكهة، ومنفذًا للسوبر ماركت الحر، ومنفذًا لصرف المقررات التموينية، ومنفذًا للحوم، ومنفذًا للأسماك، ومنفذًا لمنتجات شركة «قها»، إلى جانب منفذ للمخبوزات والحلويات، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجات متنوعة من السلع الغذائية والأساسية في نطاق واحد، ويعزز تجربة التسوق وتعدد الاختيارات أمام المستهلك.

وشملت الافتتاحات عبر تقنية الفيديو كونفرانس 13 فرعًا آخر، تضم أنشطة متنوعة تشمل السوبر ماركت المتكامل، إلى جانب منافذ متخصصة في بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والمخبوزات والحلويات ومنتجات شركة «قها»، بما يعكس تنوع نموذج «كاري أون» (CAARY ON) وقدرته على تقديم مجموعة متكاملة من السلع والمنتجات الغذائية وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة.

ويعكس تنوع الأنشطة داخل فروع «كاري أون» (CAARY ON) توجه الدولة نحو توفير قنوات متعددة للحصول على السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجمع بين السلع المتاحة بالسوق الحرة والسلع التموينية ومختلف المنتجات الغذائية داخل منظومة متكاملة، بما يعزز قدرة السلسلة على تلبية جانب كبير من الاحتياجات اليومية للمواطنين، ويسهم في زيادة المعروض وتوسيع قاعدة الإتاحة.

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية ودعم جهود توفير الغذاء الصحي، شهدت منظومة «كاري أون» (CAARY ON) تعاونًا مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال تخصيص ركن توعوي للأغذية الصحية والمنتجات الموصى بها طبقا لسلة الغذاء المتوازنة النموذجية داخل الفروع، بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية وفقا للسلة الغذائية النموذجية الملائمة للعادات التغذوية للمواطن المصري، بما يتيح للمواطنين التعرف على هذه المنتجات وقيمتها الغذائية والحصول عليها، ويدعم جهود تعزيز الوعي بالغذاء الصحي وتشجيع أنماط الاستهلاك السليمة.

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالدور الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في تنفيذ مشروع «كاري أون» (CAARY ON)، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وإدارة المنافذ، فضلًا عن قدرات شركاتها التابعة على توفير تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، بما يدعم تقديم نموذج متكامل للمنافذ الحديثة ويرفع كفاءة منظومة الإتاحة والتوزيع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في المشروع تأتي امتدادًا لدورها المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز توافر السلع وزيادة المعروض بالأسواق، إلى جانب تطوير منافذ البيع والاستفادة من إمكانات الشركات التابعة لها، بما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية في جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق.

ويسهم التوسع في سلسلة «كاري أون» (CAARY ON) في دعم جهود الدولة لضبط الأسواق من خلال زيادة الإتاحة وتعدد منافذ الوصول إلى السلع، وتوفير بدائل متنوعة أمام المستهلكين، بما يعزز المنافسة ويرفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، إلى جانب توفير قنوات تسويقية إضافية أمام المنتجين والموردين.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة التوسع في افتتاح فروع «كاري أون» (CAARY ON) خلال الفترة المقبلة، في إطار بناء شبكة متكاملة من المنافذ الحديثة وزيادة انتشارها الجغرافي، بما يعزز قدرة المنظومة على الوصول إلى المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إتاحة السلع بالأسواق.

والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور بهاء الغنام رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر الدكتور شريف فاروق وزير التموين الأغذية العالمي CAARY ON

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