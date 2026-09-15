جهاز شئون البيئة بالشرقية: حملات تفتيش مفاجئة على 8 منشأت صناعية| صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشارت المهندسة وفاء عبدالشافى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية ، إلى أنه خلال شهر أغسطس ، قامت اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع ادارة نوعية البيئة بالفرع بالتفتيش على 8 منشأت صناعية وورش تعمل في مجالات ( الاسمدة ، تقطيع الرخام، مواد عازلة ، تصنيع الكبريت ، تصنيع البطاريات ، معالجة الملابس ، مواسير بلاستيك) ،وذلك بمراكز ومدن (العاشر من رمضان وبلبيس وأبوحماد ) للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات العادية والخطرة ، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلاً عن توفر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

وأضافت مديرة عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بيئية، تمثلت في: (عدم وجود موافقات بيئة ،عدم وجود سجلات الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة ،عدم وجود تعاقد للتخلص من المواد و المخلفات الخطرة وتواجدها فى اماكن مختلفة داخل المصنع ،عدم وجود مخزن مخصص للمخلفات الخطرة، عدم توفير مهمات وقاية للعاملين، مخالفة المداخن للاشتراطات البيئية لعدم وجود فتحة قياس ، عدم ربط المدخنة بالشبكة القومية للرصد التابعة لجهاز شئون البيئة ،و عدم وجود ستار شجرى محيط بالمصنع وعدم تغطية سيور النقل داخل العملية الإنتاجية وعدم وجود مصدات هواء للاتربة فى منطقة التفريغ والتشوين) مشيرة إلي أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية.