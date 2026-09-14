محافظ الشرقية يكلف باستمرار المتابعة الميدانية للمواقف وخطوط النقل وانتظام حركة نقل الطلاب والمواطنين

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور الميداني على المواقف وخطوط النقل، لمتابعة انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية جولات المتابعة الميدانية على المواقف بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين، مع التعامل الفوري مع أي كثافات أو ملاحظات يتم رصدها.

أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل، لضمان انتظام حركة النقل وتوفير سبل الراحة للطلاب والمواطنين.