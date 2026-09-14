زراعة الشرقية تستعد لموسم حصاد الأرز.. لجان للتوعية بأهمية القش وطرق جمعه وتدويره

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي مشددًا على أهمية الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارتي التنمية المحلية و البيئة بشأن جمع وتدوير قش الأرز موسم ٢٠٢٦ تم عقد اجتماع تنسيقي مع جهاز شئون البيئة بالشرقية لمناقشة الإستعداد لموسم حصاد الأرز والتصدي للسحابة السوداء وتعظيم الاستفادة من قش الأرز لمتابعة تنفيذ البرامج الإرشادية بالجمعيات الزراعية والمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة لتوعية المزارعين بأهمية قش الأرز باعتباره عائدًا اقتصاديًا مصاحبًا لمحصول الأرز وطرق الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف غير التقليدية للماشية والأسمدة العضوية.

كما تناول الاجتماع التعريف بمخاطر الحرق المكشوف لقش الأرز على الصحة العامة والبيئة والتعريف بالمحاضر والغرامات المقررة من جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة إلى جانب تشكيل لجان للمرور والمتابعة والتوعية بمخاطر الحرق المكشوف كذلك توافر المعدات اللازمة بمحطات الميكنة الزراعية بشمال وجنوب المحافظة ومنها مكابس قش الأرز والفرامات والمعدات الأخرى التابعة لجهاز شئون البيئة بما يسهم في جمع القش وتدويره والاستفادة منه بدلًا من حرقه.

وفي سياق متصل أوضح وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالمتابعة الإرشادية لمحصول القطن موسم ٢٠٢٦ شملت مراكز منيا القمح وأبوحماد والزقازيق بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد ومعهد بحوث القطن و التأكيد على الاهتمام بالري وعدم تعطيش النباتات أو تغريقها وتجنب الري وقت الظهيرة خلال ارتفاع درجات الحرارة لما قد يسببه ذلك من أضرار للنبات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن التوصيات تضمنت ضرورة الاهتمام بالرش الدوري ضد ديدان اللوز الشوكية إلى جانب الإهتمام بإضافة الأحماض الأمينية والمغذيات للقطن خلال تلك الفترة للمساعدة في تقليل الإجهاد الحراري كذلك مداومة الفحص خلال هذه المرحلة من عمر النبات للاكتشاف المبكر لأي إصابة وسرعة التعامل معها مع انتظام فترات الري كل ١٢ إلى ١٥ يومًا وفقًا لاحتياجات النبات وعدم التغريق أو التعطيش وإيقاف الري عند تفتيح ٨٠٪ من اللوز الأخضر.

كما قامت المديرية بتنفيذ لقاء إرشادي بالتعاون مع كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق حول التقنيات الحديثة في إنتاج التمور والزراعة الذكية مناخيا تناول التقنيات الحديثة لإنتاج فسائل نخيل البلح وخاصة نخيل البرحي وأنظمة الري الحديثة والتعرف على أهم الآفات التي تصيب النخيل وثمار البلح وطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء والتأكيد على أهمية الفحص الدوري المبكر لمزارع النخيل والتخلص من الأشجار المصابة فور ظهور الأعراض واستخدام المصائد الفرمونية.