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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهز 52 مدرسة بـ 520 جهاز كمبيوتر بالشرقية داخل 15 مركز ومدينة

حياة كريمة
حياة كريمة
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود الدولة في الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطوير البنية التكنولوجية بالمدارس، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير أدوات تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥٢ مدرسة داخل ١٥ مركز ومدينة بمحافظة الشرقية، بإجمالي ٥٢٠ جهاز كمبيوتر، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم وتطوير المدارس وتعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وأضاف منسق مؤسسة حياة كريمة أن أعمال التجهيز شملت إنشاء وتجهيز فصول تعليم رقمية «معامل كمبيوتر» وتوفير أجهزة الكمبيوتر والإمكانات التكنولوجية اللازمة، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت المدفوعة لمدة عام، بما يضمن استمرارية الاستفادة من التجهيزات التكنولوجية ودعم العملية التعليمية الرقمية  داخل المدارس المستهدفة وذلك بمراكز ( الحسينية _ أولاد صقر _ فاقوس _ كفر صقر _ القرين _ أبو كبير _ أبو حماد _ الأبراهيمية _ ديرب نجم _ ههيا _ مشتول السوق _ الزقازيق _ منيا القمح _ بلبيس _ العاشر من رمضان ).

وأكد منسق مؤسسة حياة كريمة أن الانتهاء من تجهيز هذه المدارس يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في تقديم خدمات تعليمية رقمية لأبناء محافظة الشرقية، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق مع شركة فودافون مصر والجهات المعنية وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المدارس.

الشرقية محافظ الشرقية جودة التعليم البنية التكنولوجية التحول الرقمي

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