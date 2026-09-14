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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 مباريات تكفي.. كريم أديمي الجناح الذهبي صفقة الموسم في برشلونة

أديمي
أديمي
إسراء أشرف

رد الألماني كريم أديمي سريعًا على الشكوك التي أحاطت بصفقة انتقاله إلى برشلونة، بعدما قدم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني، ليؤكد أن المقابل المالي الذي دفعه النادي لضمه من بوروسيا دورتموند قد يتحول إلى استثمار ناجح.

وخطف أديمي الأنظار خلال مواجهة برشلونة أمام ليفانتي، بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليحسم انتصار فريقه بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

جاء هدف الجناح الألماني بطريقة تعكس أبرز نقاط قوته، بعدما انطلق بمجهود فردي مميز، وراوغ أكثر من مدافع قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى في القائم القريب، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق حتى في الدقائق الحاسمة.

ولم يحتج أديمي إلى عدد كبير من المشاركات لترك بصمته مع برشلونة، إذ خاض 6 مباريات منذ بداية الموسم، بينها مباراتان فقط في التشكيل الأساسي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

ويمنح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا برشلونة إضافة هجومية مهمة بفضل سرعته وقدرته على الانطلاق خلف المدافعين، إلى جانب امتلاكه الحلول الفردية التي تساعد الفريق على تغيير شكل هجومه خلال المباريات.

كان برشلونة قد دفع 22 مليون يورو للتعاقد مع أديمي من بوروسيا دورتموند، وهي صفقة بدأت مبكرًا في تقديم مؤشرات إيجابية، مع استمرار اللاعب في إثبات قدرته على أن يصبح أحد أبرز تعاقدات النادي في الموسم الحالي.

كريم أديمي أديمي برشلونة أهداف برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني الليجا

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