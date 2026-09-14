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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للمرأة أن تكون ولية نفسها في عقد الزواج؟.. أمينة الفتوى تجيب

عقد الزواج
عقد الزواج
عبد الرحمن محمد

أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تولي المرأة عقد زواجها بنفسها، مؤكدة أن المسألة من القضايا الفقهية التي شهدت اختلافًا بين العلماء.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، إن جمهور الفقهاء يشترطون في ولي عقد الزواج أن يكون رجلًا، باعتبار أن الولاية شرعت لتحقيق مصلحة المرأة وحماية حقوقها، إلى جانب وجود من يتولى رعاية شؤونها في عقد الزواج.

وأشارت الدكتورة زينب السعيد إلى أن الإمام أبا حنيفة خالف رأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة، إذ لا يشترط الذكورة في الولي، ويرى جواز أن تزوج المرأة نفسها، كما يجوز لها أن تكون ولية أو وكيلة عن غيرها في عقد الزواج.

متى تتولى المرأة عقد زواجها بنفسها؟

وأكدت أمينة الفتوى أن العمل بمذهب الإمام أبي حنيفة يكون عند الحاجة، بينما الأصل أن تلجأ المرأة إلى أوليائها، مثل الأب أو الأخ أو العم.

وأوضحت أنه إذا لم يكن للمرأة ولي، أو كان وليها يعضلها ولا يراعي مصلحتها، فإنه يجوز لها حينئذ أن تتولى عقد زواجها بنفسها، كما يجوز لها أن تكون وكيلة في عقد زواج غيرها.

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حكم التسبيح باليد اليسرى

قالت دار الإفتاء المصرية، إن اليدين وسيلةٌ لضبط العدِّ، ويجوز للمسلم الاقتصار على اليد اليمنى في التسبيح، وكذلك اليد اليسرى، وله استعمال اليدين معًا ويُستحب له البدء باليمنى، وليس لأحدٍ أن يُنكِرَ على أحدٍ في ذلك، فالأمر فيه واسع.

وأوضحت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟ و هل التسبيح على أصابع اليد اليمنى جائز فقط دون اليد اليسرى؟ وما هو نص الشرع والأحاديث المؤيدة لذلك؟، أن الأصل في اليد اليسرى في الوضع اللغوي أنها لمعونة اليد اليمنى، ومن هنا جاء اشتقاقها من اليسر وهو بمعنى السهولة.

وأضافت أنه قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (5/ 258، ط. دار إحياء التراث العربي): [اليسر في اللغة معناه: السهولة؛ ومنه يقال للغنى والسعة: اليسار؛ لأنه يسهل به الأمور، واليد اليسرى قيل: تلي الفعال باليسر، وقيل: إنه يتسهل الأمر بمعونتها اليمنى] اهـ.

دار الإفتاء عقد الزواج شروط عقد الزواج الصحيح حكم التسبيح باليد اليسرى

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