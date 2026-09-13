قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس
حسام عبد الغفار: يجب التفرقة بين هجرة الأطباء والحصول على عقد عمل بالخارج
هل يجب على الإمام السكوت قليلا بعد الفاتحة في الصلاة ليقرأها المأموم؟
بعد بيان الاعتذار.. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بيزيرا ووكيله على رحيل اللاعب
وزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذًا
متحدث الصحة: عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي ارتفع إلى 97 ألفًا
رئيس روساتوم: هجمات أوكرانيا على شاحنات الوقود تهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية
التقديم بعد أسبوع.. طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 والشروط النهائية
الدوري الفرنسي | ليل يعتلي الصدارة.. ولانس يعدل تأخره إلى تعادل مع لومان
فى أول يوم دراسة.. القبض على سائق أتوبيس تعاطى المخدرات قبل توصيل الطلاب بالجيزة
ترامب يدرس الإفراج عن مزيد من السجلات والوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة..طب الزقازيق تُطْلِقُ تطبيقا موحدا لإدارة ومتابعة الرعاية الطبية

تطبيق
تطبيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار جهود جامعة الزقازيق المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز التحول الرقمي، وتحت اشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تم تطوير وإطلاق تطبيق مستشفيات جامعة الزقازيق (ZUH Application)، والذي يوفر منظومة رقمية متكاملة تتيح للأطباء والفرق الطبية الوصول السريع والمنظم إلى المعلومات الطبية وإجراءات رعاية المرضى عبر مختلف الأجهزة، سواء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، من خلال نظام موحد ومتطور.

وأضاف أنه يمثل التطبيق أداة عمل متكاملة تتجاوز مجرد عرض بيانات المرضى، حيث يربط بين المعلومات الطبية والإجراءات والتنبيهات والتواصل بين مختلف الأقسام والتخصصات؛ بما يدعم الفريق الطبي في متابعة رحلة علاج المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه، ويعزز سرعة الاستجابة ودقة التنسيق واستمرارية الرعاية.

وأشار الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق أنه يتيح التطبيق للطبيب متابعة التحاليل والنتائج والتقارير الطبية من خلال الملف الطبي للمريض، مع إمكانية الاطلاع على النتائج السابقة والحالية، إلى جانب استقبال إشعارات فورية عند وجود طلب استشارة أو تحويل بين الأقسام أو أي تحديث مهم في حالة المريض؛ بما يسهم في تقليل زمن انتظار المعلومة وتمكين الفريق الطبي من التفاعل السريع مع المستجدات.

كما يوفر التطبيق منظومة استشارات إلكترونية سريعة بين مختلف التخصصات، حيث يمكن إرسال طلب الاستشارة إلى القسم المختص، مع توضيح سبب الطلب ودرجة الأولوية، ومتابعة الطلب داخل النظام، بما يعزز التنسيق بين التخصصات ويضمن وضوح مسار الاستشارة وسرعة التعامل معها.

واكد عميد طب الزقازيق أنه يضم التطبيق ملفًا طبيًا موحدًا ومتكاملًا للمريض، يجمع في مكان واحد بيانات المريض، والتشخيصات والنماذج الطبية المختلفة، ونتائج التحاليل والتقارير المرفقة، وملاحظات الأطباء وتسليم النوبات، وإجراءات وخطة رعاية المريض، إلى جانب جميع الأشعات والفحوصات الخاصة بالمريض، وطلبات الاستشارة ومتابعتها، والتحويلات الداخلية والخارجية، فضلًا عن ملخص الخروج من المستشفى.

ويتيح النظام كذلك إمكانات البحث والتصفية والترتيب، بما يساعد أعضاء الفريق الطبي على الوصول إلى ملف المريض المطلوب ومراجعة أهم تفاصيل حالته بصورة سريعة، حتى أثناء التنقل بين مختلف الأقسام، كما يدعم استمرارية الرعاية الطبية من خلال توثيق الملاحظات والإجراءات والتحويلات، والحفاظ على التفاصيل المهمة عند انتقال المريض بين الأقسام أو تسليم الحالة إلى فريق طبي آخر.

وفي إطار الحرص على خصوصية المرضى وحماية بياناتهم الطبية، تخضع المنظومة لضوابط صارمة تضمن قصر الوصول إلى المعلومات على أعضاء الفريق الطبي والمستخدمين المصرح لهم، مع توثيق العمليات المنفذة داخل النظام، بما يدعم سرية البيانات والمساءلة، ويضمن استخدامها في إطار تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلي أنه يجري حاليًا العمل على دمج كافة قطاعات مستشفيات جامعة الزقازيق ضمن التطبيق، بما يشمل الصيدليات والمستلزمات وبنك الدم؛ بهدف تحقيق مزيد من التكامل بين مختلف قطاعات المستشفيات، وتسريع التنسيق بين الأقسام، وتوفير أفضل خدمة طبية للمرضى.

ويأتي إطلاق تطبيق مستشفيات جامعة الزقازيق كخطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الصحية بالجامعة، من خلال توظيف التكنولوجيا في دعم القرار الطبي، وتسريع تداول المعلومات، وتعزيز التكامل بين الفرق والتخصصات الطبية، بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

الزقازيق جامعة الزقازيق الخدمات الصحية عميد كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

ترشيحاتنا

هواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي

سامسونج تُصلح أكبر عيوب الهواتف القابلة للطي.. المفاجأة في Fold8 وليس الـ Ultra

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

هواتف Magic 9

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد