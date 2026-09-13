لأول مرة..طب الزقازيق تُطْلِقُ تطبيقا موحدا لإدارة ومتابعة الرعاية الطبية

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار جهود جامعة الزقازيق المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز التحول الرقمي، وتحت اشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تم تطوير وإطلاق تطبيق مستشفيات جامعة الزقازيق (ZUH Application)، والذي يوفر منظومة رقمية متكاملة تتيح للأطباء والفرق الطبية الوصول السريع والمنظم إلى المعلومات الطبية وإجراءات رعاية المرضى عبر مختلف الأجهزة، سواء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، من خلال نظام موحد ومتطور.

وأضاف أنه يمثل التطبيق أداة عمل متكاملة تتجاوز مجرد عرض بيانات المرضى، حيث يربط بين المعلومات الطبية والإجراءات والتنبيهات والتواصل بين مختلف الأقسام والتخصصات؛ بما يدعم الفريق الطبي في متابعة رحلة علاج المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه، ويعزز سرعة الاستجابة ودقة التنسيق واستمرارية الرعاية.

وأشار الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق أنه يتيح التطبيق للطبيب متابعة التحاليل والنتائج والتقارير الطبية من خلال الملف الطبي للمريض، مع إمكانية الاطلاع على النتائج السابقة والحالية، إلى جانب استقبال إشعارات فورية عند وجود طلب استشارة أو تحويل بين الأقسام أو أي تحديث مهم في حالة المريض؛ بما يسهم في تقليل زمن انتظار المعلومة وتمكين الفريق الطبي من التفاعل السريع مع المستجدات.

كما يوفر التطبيق منظومة استشارات إلكترونية سريعة بين مختلف التخصصات، حيث يمكن إرسال طلب الاستشارة إلى القسم المختص، مع توضيح سبب الطلب ودرجة الأولوية، ومتابعة الطلب داخل النظام، بما يعزز التنسيق بين التخصصات ويضمن وضوح مسار الاستشارة وسرعة التعامل معها.

واكد عميد طب الزقازيق أنه يضم التطبيق ملفًا طبيًا موحدًا ومتكاملًا للمريض، يجمع في مكان واحد بيانات المريض، والتشخيصات والنماذج الطبية المختلفة، ونتائج التحاليل والتقارير المرفقة، وملاحظات الأطباء وتسليم النوبات، وإجراءات وخطة رعاية المريض، إلى جانب جميع الأشعات والفحوصات الخاصة بالمريض، وطلبات الاستشارة ومتابعتها، والتحويلات الداخلية والخارجية، فضلًا عن ملخص الخروج من المستشفى.

ويتيح النظام كذلك إمكانات البحث والتصفية والترتيب، بما يساعد أعضاء الفريق الطبي على الوصول إلى ملف المريض المطلوب ومراجعة أهم تفاصيل حالته بصورة سريعة، حتى أثناء التنقل بين مختلف الأقسام، كما يدعم استمرارية الرعاية الطبية من خلال توثيق الملاحظات والإجراءات والتحويلات، والحفاظ على التفاصيل المهمة عند انتقال المريض بين الأقسام أو تسليم الحالة إلى فريق طبي آخر.

وفي إطار الحرص على خصوصية المرضى وحماية بياناتهم الطبية، تخضع المنظومة لضوابط صارمة تضمن قصر الوصول إلى المعلومات على أعضاء الفريق الطبي والمستخدمين المصرح لهم، مع توثيق العمليات المنفذة داخل النظام، بما يدعم سرية البيانات والمساءلة، ويضمن استخدامها في إطار تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلي أنه يجري حاليًا العمل على دمج كافة قطاعات مستشفيات جامعة الزقازيق ضمن التطبيق، بما يشمل الصيدليات والمستلزمات وبنك الدم؛ بهدف تحقيق مزيد من التكامل بين مختلف قطاعات المستشفيات، وتسريع التنسيق بين الأقسام، وتوفير أفضل خدمة طبية للمرضى.

ويأتي إطلاق تطبيق مستشفيات جامعة الزقازيق كخطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الصحية بالجامعة، من خلال توظيف التكنولوجيا في دعم القرار الطبي، وتسريع تداول المعلومات، وتعزيز التكامل بين الفرق والتخصصات الطبية، بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.