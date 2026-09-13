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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح تطوير قسم الكلى والأشعة المقطعية ومحطة معالجة المياه بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي،ومحطة معالجة المياه، ووحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الزقازيق العام، بتكلفة إجمالية بلغت ٥٠ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان والمجتمع المدني، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال١٤٥

تفقد محافظ الشرقية قسم الكلى الصناعي بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الطبية التي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير،بدعم من وزارة الصحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي والحالات الحرجة.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير أسفرت عن زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي من ٣٧ إلى ٤٧ ماكينة، من بينها ماكينات HDF المتخصصة في تنقية الدم وإزالة السموم ذات الجزيئات الصغيرة والمتوسطة لدى مرضى الكلى، والتعامل مع الحالات التي تعاني من عدم استقرار ضغط الدم والحالة الحيوية.

اضاف وكيل الوزارة أنه تم توفير ماكينة CRT للغسيل البطيء المستمر مع فصل البلازما، بما يدعم تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكلى، وبعض حالات الأمراض المناعية، والحالات الحرجة غير المستقرة لافتا إلى أن قسم الكلى الصناعي يقدم خدماته لنحو ١١٣ مريضًا من مرضى الكلى، بالإضافة إلى استقبال مرضى الطوارئ والرعايات المركزة، بما يعزز من قدرة القسم على استيعاب الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما افتتح محافظ الشرقية وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بالمستشفى، والتي تم تجهيزها بأحدث جهاز للأشعة المقطعية بطاقة ١٦٠ مقطعًا، بدعم من وزارة الصحة، بما يسهم في تعزيز القدرات التشخيصية للمستشفى، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وسرعة ودقة تشخيص الحالات المرضية.

وقام المحافظ بافتتاح محطة معالجة المياه بالمستشفى،وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة،بدعم من المجتمع المدني للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمة بصورة آمنة ومستدامة.

حرص المحافظ خلال زيارته للمستشفى على تفقد عدد من أقسام الاستقبال والطوارئ، ولقاء المرضى والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفى، تصادف وجود إحدى السيدات، حيث استمع محافظ الشرقية إلى طلبها ووجّه مدير المستشفى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لابنتها المريضة، والتعامل مع حالتها وفقًا لما تستدعيه حالتها الصحية.

كما عرضت السيدة على المحافظ ظروفها، موضحةً أن لديها طفلًا من ذوي الهمم، موجهاً بتقديم الدعم اللازم لها، وتيسير إجراءات إجراء اختبار الذكاء المطلوب، تمهيدًا لإلحاقه بفصول الدمج بالتعليم الأزهري، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تلبية احتياجات المرضى، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدًا أن الهدف من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية هو توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، وهو ما يتصدر أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

التقي محافظ الشرقية بأسرة المرحوم تامر العربي، أحد أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، والذي أُطلق اسمه على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى تخليدًا لذكراه وتقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وتفانٍ في أداء عمله.

أشاد محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية الحديثة، مؤكدًا أن تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي ومحطة معالجة المياه

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