قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة والإشغالات بأحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة
خلال جولته بمدارس الغربية|وزير التعليم يوجه بتدريس المناهج بالفصول بصورة تفاعلية
حي وغير موجود.. شاب يعيش 32 عامًا بلا شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية في البحيرة
مودي لـ الرئيس السيسي: نشجع الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر
خلاف داخل البنتاجون.. «سي إن إن» تكشف ضغوطاً لإجراء مقابلة مع طياري F-15 التي سقطت في إيران
مسيرة روسية تضرب شاحنة على بعد 800 متر من الحدود البولندية وبولندا ترفع حالة التأهب
رسالة شكر للرئيس السيسي من منظومة العمل العربية.. نقدر دعمكم لمسيرة التنمية
الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء الهند.. الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا على مائدة المباحثات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية ونائب وزير التعليم يتفقدان الدراسة بالمدرسة الثانوية الزراعية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،و الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني وزير التربية والتعليم انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بالزقازيق، في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، للاطمئنان على انتظام الطلاب والطالبات داخل الفصول، ومتابعة سير الدراسة بمختلف أقسام وتخصصات المدرسة.

تفقدا المحافظ ونائب وزير التربية والتعليم عددًا من الفصول الدراسية وقسم الألبان والصناعات الغذائية للتعرف على طبيعة الدراسة العملية والتخصصية التي تقدمها المدرسة، ومتابعة انتظام الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي.

كما وجه محافظ الشرقية محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، بمتابعة والإشراف على قسم الألبان والصناعات الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، وإجراء أعمال التعقيم اللازمة للمعدات والأدوات المستخدمة، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وضمان توفير بيئة آمنة أثناء تنفيذ التدريبات العملية.

ومن جانبه، أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم يتشكيل لجان متابعه دورية للمرور الميداني على المدارس، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكد من توافر كافة عوامل الأمن والسلامة والانضباط، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير الدراسة أولًا بأول، لافتاً إلى أن مدارس التعليم الفني بالمحافظة استقبلت هذا العام نحو ٦٠ ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي الفني بنظامي العام والخدمات، بمختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري.

أكد محافظ الشرقية، أن التعليم الفني يمثل أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التدريب العملي والتطبيقي، بما يسهم في إكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة، ورفع قدرتهم على المنافسة والالتحاق بفرص العمل، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو ربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

بينما أكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمستوى التدريب العملي، من خلال توفير تدريبات تطبيقية متقدمة تتيح للطلاب اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، بما يسهم في تأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على الاندماج في سوق العمل، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

الشرقية محافظ الشرقية وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدرسة الثانوية الزراعية المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة

رئيس الوزراء الهندي: ثقة دول الجنوب العالمي في بريكس تتزايد وأصواتها باتت مسموعة

استشهاد فلسطينيين اثنين و إصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب غربي غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين و إصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب غربي غزة

"مسام" ينزع 2166 لغمًا وذخيرة في اليمن منذ مطلع سبتمبر

"مسام" ينزع 2166 لغمًا وذخيرة في اليمن منذ مطلع سبتمبر

بالصور

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد