مع انطلاق العام الدراسي.. توجيه عاجل من محافظ الشرقية لمتابعة انتظام سير حركة نقل الطلاب

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة للمواقف، مع انطلاق اول ايام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ ، للتأكد من انتظام سير العمل بها، والتأكد من توافر سيارات الأجرة، وانتظام حركة نقل الطلاب والمعلمين والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم، بما يضمن عدم حدوث تكدسات أو ازدحام بالمواقف.

كما وجه المحافظ بزيادة أعداد سيارات الأجرة بالمواقف، وفقًا للكثافات وأعداد المترددين، لضمان توافر وسائل النقل اللازمة، وسهولة انتقال الطلاب والمعلمين والمواطنين إلى جهات عملهم، خاصة خلال أوقات الذروة مع بداية العام الدراسي الجديد.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي كثافات أو شكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام حركة النقل وتيسير انتقال المواطنين والطلاب والمعلمين في سهولة ويسر.