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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سائق توكتوك ارتكب أفعال خادشة أمام سيدة في الشرقية

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد مركبة "توكتوك" لقيامه بأفعال خادشة للحياء بأحد الشوارع بالشرقية .

تفاصيل الواقعة 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بتاريخ 10 سبتمبر على النحو المشار إليه وتم التحفظ على المركبةوإتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية مركبة توك توك أفعال خادشة للحياء

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