ضبط مالك محل لقيامه بإلقاء أدوات منزلية زجاجية على المواطنين بالطريق في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مالك محل للأدوات المنزلية بإلقاء أدوات منزلية زجاجية على المواطنين بالطريق وتحطيمها أمامهم بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو مالك محل أدوات منزلية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث يقوم بإلقاء أدوات منزلية زجاجية غير صالحة للبيع بطريقة استعراضية بقصد التسويق لمنتجاته وجذب الانتباه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.