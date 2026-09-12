ضبط عاطل سرق مبلغا مالياً من أحد المحال التجارية بأسلوب المغافلة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من أحد المحال التجارية بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

تفاصيل القضية

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك المحل المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 5 الجارى وحال تواجده بالمحل عمله، قام أحد الأشخاص بإيهامه بشراء بعض المستلزمات وسرقة مبلغ مالى من المحل بأسلوب “المغافلة”.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الظاهر مقطع الفيديو، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وضُبط بحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.