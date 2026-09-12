لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة في القضية رقم 5713 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 21 نوفمبر.



تولي قيادة خلية إرهابية

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2023، بدائرة مدينة نصر ومحافظة المنيا المتهم الأول تولي قيادة خلية إرهابية تتبع افكار تنظيم القاعدة الإرهابي، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش. ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

فيما وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثاني والثالث والسادس تهم حيازة أسلحة نارية تستعمل في إرتكاب جرائم إرهابية.