قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في 5 أيام
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية أطفيح لـ29 سبتمبر
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المطربة منة تكشف كواليس ابتعادها عن الفن وارتدائها الحجاب: «حلمت في رمضان إني لبست الطرحة»

المطربة منة
المطربة منة
أوركيد سامي

كشفت المطربة منة، صاحبة أغنية «احكيلي وفضفضيلي»، تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها إلى التوقف عن الغناء، وكذلك كواليس اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، مؤكدة أن هذا القرار لم يكن مرتبطًا بوفاة شقيقتها نهلة كما يعتقد البعض.

وقالت المطربة منة، خلال لقائها في برنامج «كلام الناس»، إنها حاولت الاستمرار في مجال الفن بعد ابتعاد شقيقتها نهلة، إلا أنها لم تجد نفسها قادرة على مواصلة مشوارها الغنائي بالشكل نفسه، خاصة أن شقيقتها كانت جزءًا أساسيًا من تجربتها الفنية وحياتها منذ الطفولة.

وأوضحت: «بعد لما أختي نهلة بعدت عن الفن، أنا حاولت أكمل، لكن ماحبتش أغني من غيرها تاني، لأن من وإحنا صغيرين كنا بنغني مع بعض طول الوقت، وكنت عايزاها معايا».

منة: وفاة شقيقتي ووالدي كانت عظة من الله

وتطرقت المطربة منة إلى الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، موضحة أن وفاة شقيقتها نهلة ثم والدها جعلتها تعيد التفكير في الكثير من تفاصيل حياتها، لكنها شددت على أن ارتداءها الحجاب لم يكن بسبب الوفاة بشكل مباشر.

وقالت: «بعيد عن الوفيات، وهي بتكون عظة من الله علشان يقول دي آخرتك، والبقاء لله وحده».

وأضافت أنها كانت تمر في تلك الفترة بظروف صحية صعبة، مشيرة إلى موقف جمعها بشقيقتها قبل وفاتها، قائلة: «قبل ما نهلة تتوفى قلتلها إني تعبانة ومفيش مخدة مريحاني، ولقيتها بعتالي مخدتين جداد، ومكنتش أعرف إن عندي مشكلة صحية في المرارة، وبعدها نهلة توفيت ووالدي توفي».

تفاصيل اللحظة التي دفعتها للتفكير في الحجاب

وأشارت منة إلى أن الفترة التي سبقت ارتداءها الحجاب شهدت حالة من المراجعة النفسية والروحية، موضحة أنها في إحدى المرات، أثناء مرضها ومكوثها في السرير، شعرت بأنها بحاجة إلى اللجوء إلى الله.

وروت تفاصيل تلك اللحظة قائلة: «اللي خلاني أتحجب إني كنت تعبانة في السرير، وبقول لربنا: أنت سايبني لوحدي، أنا تعبانة، أشتكي لمين؟».

وأوضحت أنها في تلك اللحظة شعرت بحالة روحانية جعلتها تعيد النظر في حياتها السابقة، خاصة انشغالها بالفن والعمل والدنيا، وقالت: «سمعت حاجة حلوة أوي، خاصة روحية، إني في مشيئة الله. ومن ساعتها بقول: أنا كنت فين؟ أنا كنت ملهية في الدنيا والشغل».

وأكدت منة أن هذه التجربة كانت نقطة تحول مهمة في حياتها، موضحة أنها بدأت بعدها تشعر بما وصفته بـ«التجليات» الروحية، رغم مرورها ببعض الفترات الصعبة والتشتت.

وقالت: «كان بيبقى في ضلالات في النص، ولكن الجزئية دي اللي كانت تجليات معايا».

منة: حلمت في رمضان إني بلبس الطرحة

وكشفت صاحبة أغنية «احكيلي وفضفضيلي» أن قرار ارتداء الحجاب بدأ لديها قبل نحو خمس سنوات، عندما رأت حلمًا خلال شهر رمضان شعرت بعده بأن عليها اتخاذ خطوة حقيقية نحو الاحتشام والتقرب إلى الله.

وأوضحت: «من 5 سنين في رمضان شفت إني بلبس الطرحة، وصحيت قلت أنا هحط الطرحة احتشام».

وأضافت أنها بدأت بعد ذلك في البحث والتأمل، ولاحظت وجود آيات قرآنية تتحدث عن الحجاب، وهو ما جعلها تتمسك أكثر بقرارها وتبدأ في تغيير نمط حياتها تدريجيًا.

وتابعت: «وبعدين ألاقي آيات في القرآن عن الحجاب، وبعدين قلت هجتهد، وبقيت على قد ما أقدر أطيع ربنا في الحجاب، وربنا يتقبل، أنا بحاول».

وأكدت منة أن قرارها جاء نتيجة رحلة شخصية وروحية طويلة، مشيرة إلى أنها لا تدعي الوصول إلى الكمال، وإنما تسعى قدر استطاعتها إلى الالتزام بما تراه صحيحًا والتقرب إلى الله.

المطربة منة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

تطبيق انستاباي

رابط مزيف يستهدف رصيدك.. تفاصيل تحذيرات «إنستاباي» الرسمية من مكالمات النصب

الحج السياحي

الحج السياحي 2027.. الأسعار والشروط ومواعيد التسجيل الرسمية

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد