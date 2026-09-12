المطربة منة تكشف كواليس ابتعادها عن الفن وارتدائها الحجاب: «حلمت في رمضان إني لبست الطرحة»

كشفت المطربة منة، صاحبة أغنية «احكيلي وفضفضيلي»، تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها إلى التوقف عن الغناء، وكذلك كواليس اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، مؤكدة أن هذا القرار لم يكن مرتبطًا بوفاة شقيقتها نهلة كما يعتقد البعض.

وقالت المطربة منة، خلال لقائها في برنامج «كلام الناس»، إنها حاولت الاستمرار في مجال الفن بعد ابتعاد شقيقتها نهلة، إلا أنها لم تجد نفسها قادرة على مواصلة مشوارها الغنائي بالشكل نفسه، خاصة أن شقيقتها كانت جزءًا أساسيًا من تجربتها الفنية وحياتها منذ الطفولة.

وأوضحت: «بعد لما أختي نهلة بعدت عن الفن، أنا حاولت أكمل، لكن ماحبتش أغني من غيرها تاني، لأن من وإحنا صغيرين كنا بنغني مع بعض طول الوقت، وكنت عايزاها معايا».

منة: وفاة شقيقتي ووالدي كانت عظة من الله

وتطرقت المطربة منة إلى الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، موضحة أن وفاة شقيقتها نهلة ثم والدها جعلتها تعيد التفكير في الكثير من تفاصيل حياتها، لكنها شددت على أن ارتداءها الحجاب لم يكن بسبب الوفاة بشكل مباشر.

وقالت: «بعيد عن الوفيات، وهي بتكون عظة من الله علشان يقول دي آخرتك، والبقاء لله وحده».

وأضافت أنها كانت تمر في تلك الفترة بظروف صحية صعبة، مشيرة إلى موقف جمعها بشقيقتها قبل وفاتها، قائلة: «قبل ما نهلة تتوفى قلتلها إني تعبانة ومفيش مخدة مريحاني، ولقيتها بعتالي مخدتين جداد، ومكنتش أعرف إن عندي مشكلة صحية في المرارة، وبعدها نهلة توفيت ووالدي توفي».

تفاصيل اللحظة التي دفعتها للتفكير في الحجاب

وأشارت منة إلى أن الفترة التي سبقت ارتداءها الحجاب شهدت حالة من المراجعة النفسية والروحية، موضحة أنها في إحدى المرات، أثناء مرضها ومكوثها في السرير، شعرت بأنها بحاجة إلى اللجوء إلى الله.

وروت تفاصيل تلك اللحظة قائلة: «اللي خلاني أتحجب إني كنت تعبانة في السرير، وبقول لربنا: أنت سايبني لوحدي، أنا تعبانة، أشتكي لمين؟».

وأوضحت أنها في تلك اللحظة شعرت بحالة روحانية جعلتها تعيد النظر في حياتها السابقة، خاصة انشغالها بالفن والعمل والدنيا، وقالت: «سمعت حاجة حلوة أوي، خاصة روحية، إني في مشيئة الله. ومن ساعتها بقول: أنا كنت فين؟ أنا كنت ملهية في الدنيا والشغل».

وأكدت منة أن هذه التجربة كانت نقطة تحول مهمة في حياتها، موضحة أنها بدأت بعدها تشعر بما وصفته بـ«التجليات» الروحية، رغم مرورها ببعض الفترات الصعبة والتشتت.

وقالت: «كان بيبقى في ضلالات في النص، ولكن الجزئية دي اللي كانت تجليات معايا».

منة: حلمت في رمضان إني بلبس الطرحة

وكشفت صاحبة أغنية «احكيلي وفضفضيلي» أن قرار ارتداء الحجاب بدأ لديها قبل نحو خمس سنوات، عندما رأت حلمًا خلال شهر رمضان شعرت بعده بأن عليها اتخاذ خطوة حقيقية نحو الاحتشام والتقرب إلى الله.

وأوضحت: «من 5 سنين في رمضان شفت إني بلبس الطرحة، وصحيت قلت أنا هحط الطرحة احتشام».

وأضافت أنها بدأت بعد ذلك في البحث والتأمل، ولاحظت وجود آيات قرآنية تتحدث عن الحجاب، وهو ما جعلها تتمسك أكثر بقرارها وتبدأ في تغيير نمط حياتها تدريجيًا.

وتابعت: «وبعدين ألاقي آيات في القرآن عن الحجاب، وبعدين قلت هجتهد، وبقيت على قد ما أقدر أطيع ربنا في الحجاب، وربنا يتقبل، أنا بحاول».

وأكدت منة أن قرارها جاء نتيجة رحلة شخصية وروحية طويلة، مشيرة إلى أنها لا تدعي الوصول إلى الكمال، وإنما تسعى قدر استطاعتها إلى الالتزام بما تراه صحيحًا والتقرب إلى الله.